Actualidade

Mais de mil pessoas de diferentes religiões manifestaram-se em Nova Iorque, Estados Unidos, em apoio aos norte-americanos muçulmanos e contra as políticas de imigração do Presidente Donald Trump.

O protesto "Também sou muçulmano" aconteceu em Times Square no domingo e foi organizado por diferentes grupos, incluindo a Fundação para a Compreensão Étnica.

Os manifestantes agitaram bandeiras dos Estados Unidos e empunharam cartazes onde se liam frases como "No Muslim Ban" ("Não à proibição de entrada de muçulmanos") e entoaram "We are one" ("Somos um").