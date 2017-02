Actualidade

Os ministros das Finanças da zona euro reúnem-se hoje em Bruxelas sem perspetivas de um acordo com vista ao encerramento da segunda revisão do programa de assistência à Grécia, que Atenas desejava concluir imediatamente, para receber novo desembolso.

O Governo grego ainda não chegou a um entendimento com os serviços técnicos das instituições - Comissão Europeia, Banco Central Europeu, Mecanismo Europeu de Estabilidade e Fundo Monetário Internacional - que permitam o regresso destes a Atenas numa missão para avaliar se a Grécia cumpriu as condições associadas ao terceiro programa de resgate em curso, pelo que está afastada a hipótese de um acordo ao nível político na reunião de hoje.

Deste modo, os ministros das Finanças da zona euro limitar-se-ão a fazer um ponto da situação do programa de assistência à Grécia, que terá de aguardar por março ou mesmo abril, em função dos progressos que realizar no cumprimento das condições impostas pelos seus credores, para receber novo desembolso no quadro da segunda revisão do programa de "resgate" em curso.