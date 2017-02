Actualidade

O Festival Internacional de Cinema Fantasporto dá hoje início à 37.ª edição, com o chamado pré-Fantas, antes da abertura oficial, na sexta-feira, com um cartaz virado para o que a organização designa de "cinema dos nossos tempos".

Descrito pelos organizadores, numa das conferências de imprensa que antecederam o arranque do evento, como "um festival generalista com dois focos, o cinema fantástico e o oriental", o certame inclui este ano 132 filmes de 35 países diferentes que vão ser exibidos até 05 de março no Rivoli.

"O tema deste ano é o cinema dos nossos tempos, porque tanto na área fantástica como na área generalista temos filmes que retratam a história dos nossos tempos, nomeadamente dos conflitos", realçou, na altura, a diretora do evento, Beatriz Pacheco Pereira.