Actualidade

A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco anos, o que leva a associação do setor a defender incentivos públicos à preservação do queijo certificado da região.

"Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela", disse à agência Lusa Manuel Marques, presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange 18 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.

Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de 120 mil ovelhas das duas raças autóctones, "bordaleira" e "churra mondegueira", de cujo leite é feito o queijo com denominação de origem protegida (DOP).