Actualidade

O queijo Serra da Estrela é um dos produtos que mais contribui para o rendimento das famílias do concelho de Penalva do Castelo, onde a agricultura continua a ser a ocupação da maioria, explicou o presidente da Câmara.

"Penalva do Castelo é um concelho que não tem muita indústria e onde a maior parte das famílias ainda se dedica à agricultura. O queijo Serra da Estrela é um produto de muita tradição, tal como o vinho do Dão e a maçã bravo Esmolfe, sendo à base destes três produtos que as famílias se sustentam", garantiu o presidente da Câmara de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho.

De acordo com o autarca, Penalva do Castelo é um concelho privilegiado para a agricultura, fruto do microclima proporcionado pelos quatro rios que o banham e que permitem "a produção de um vinho do Dão de qualidade superior e uma maçã bravo de Esmolfe mais sumarenta".