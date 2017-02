Actualidade

António Feiteiro, de 79 anos, residente em Aldeias, Gouveia, é um dos últimos homens da região da Serra da Estrela a fazer chavelhas para as ovelhas e colheres em madeira que outrora eram muito utilizadas pelos pastores.

O artesão, que sempre trabalhou com a madeira, pois é entalhador de profissão desde os 14 anos, disse hoje à agência Lusa que faz aqueles artefactos típicos da atividade pastoril apenas por encomenda e para "passar o tempo".

As chavelhas, também conhecidas por chavetas, que eram decoradas com um desenho ou símbolo correspondente a cada pastor, são artefactos em madeira, em forma de chave, que eram muito utilizados para prenderem os colares que suportavam as campainhas das ovelhas ao pescoço.