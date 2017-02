cultura

A editora Omnichord Records, de Leiria, completa hoje cinco anos e prepara-se para levar novas bandas nacionais a palcos da Europa, como o Reino Unido, Alemanha, Suécia ou Suíça.

Responsável pelo lançamento de bandas como os Nice Weather For Ducks, First Breath After Coma ou Surma, a editora independente representa um conjunto de novos projetos nacionais que começam a atrair o interesse internacional.

"Isto já não é uma 'brincadeira' como quando gravámos o primeiro tema. Temos muito mais ambição. Queremos sair e chegar mais longe, mas ao mesmo tempo não queremos perder a inocência e o estímulo da curiosidade", diz à agência Lusa o responsável da editora.