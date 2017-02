emprego

Amanhã e quarta, o ISEG reúne 60 empresas no Pátio das Francesinhas, para a 17ª edição do Career Fórum.

São cerca de 60 as empresas que nos dias 21 e 22 de fevereiro estarão no ISEG para a 17ª edição do Career Fórum. Este é o maior evento de recrutamento da instituição e a principal porta de entrada dos alunos para o mercado de trabalho.

Ao longo dos dois dias vão passar pelo Pátio das Francesinhas, no ISEG, cerca de 60 empresas nacionais e multinacionais, entre as quais a Deloitte, EY, CTT, EDP, CGD, Nestlé, Jerónimo Martins, L’Oreal, Leroy Merlin, LIDL, Fidelidade, BNP Paribas, KPMG e Vodafone, entre outras, à procura de novos talentos.

Além da interação entre empresas e alunos, o Career Fórum do ISEG promove ainda workshops temáticos de empregabilidade e de soft skills, no dia 22 de fevereiro.

PROGRAMA

21 fevereiro

8h30 às 10h00 - Business Breakfast: Abertura do Career Fórum com a participação das empresas patrocinadoras e antigos alunos do ISEG, no Salão Nobre;

10h00 às 18h00 - Career Fair: Espaço com stands dedicados às empresas para interação com alunos, no Pátio das Francesinhas;

18h00 às 19h00 - Cocktail: Encerramento do primeiro dia do Career Fórum com a participação das empresas presentes, alunos e antigos alunos, na esplanada do Edifício Quelhas.

22 fevereiro

Workshops Powering Your Skills:

10h00 - Sessão de Abertura com o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos

10h30 - LinkedIn (Clara Celestino, Microsoft Portugal)

12h00 - Como é analisado o teu CV: O Olhar da GALP (Equipa de Recrutamento da GALP)

14h30 - Programa de Trainees. O que são e como funcionam (Miguel Gonçalves, Spark Agency)

16h00 - Gere a tua imagem e o que ela diz de ti! (Sara Esteves, Palmier Image Consulting)

10h00 - Discover Your Strengths with Lumina Spark (Raquel Lourenço, Dynamic Group)

11h30 - Constrói o teu Canvas Pessoal com Business Model You (Rita Pelica, EGOR)

14h30 - Comunicar… Com Estilo (Diogo Costa, Unlimited Future)

10h00 - Business Case Challenge – Gillette (Nuno Cruz, Procter & Gamble)