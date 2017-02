emprego

A Atomico – uma empresa internacional de capital de risco que já investiu na portuguesa Uniplaces – anuncia a criação de um fundo de para investir em startups europeias de series A em diante, que apresentem produtos e soluções no mercado que estejam preparadas para escalar de forma a tornarem-se nos líderes globais dos setores em que atuam.

Nesse sentido, está à procura de startups portuguesas para dar seguimento ao sucesso do seu investimento em Portugal. «As grandes empresas tecnológicas europeias não surgem apenas de Berlim, Londres ou Estocolmo, mas também de novos centros tecnológicos como é o caso de Lisboa», explica Carolina Brochado, Partner da Atomico em Portugal.

Trata-se do lançamento do quarto fundo de um dos maiores Venture Capital do mundo, lançado pelo fundador do Skype, e terá um total de 765 milhões de dólares disponíveis para startup.

A Atomico reuniu duas equipas de classe mundial, uma especializada em investimento e outra equipa constituída por elementos de criação de valor, com ex-colaboradores de algumas das empresas de maior crescimento em todo o mundo.