Reality show

O TLC acompanhou a emocionante história de Kate e John na enorme aventura de ter filhos. Primeiro vieram as gémeas, nascidas no ano 2000, agora com dezasseis anos. Mal sabiam eles que apenas quatro anos depois, ficariam à espera de seis gémeos! Junte-se a Kate Gosselin e à sua prole de oito crianças. Este é um ano importante para a família uma vez que os seis mais novos completam 12 anos.

Nesta série real - cuja 5ª temporada estreia no dia 22, às 19h05, no TLC - seguimos a família enquanto ela faz atividades e viaja para novos e entusiasmantes locais. Conheça também os bastidores para ter uma ideia do que é necessário para gerir uma família com tantos membros. Um simples passeio pelo parque, uma refeição em família ou uma ida à praia tornam-se em grandes eventos que é preciso planear com antecedência. Levar oito filhos para onde quer que seja não é tarefa fácil, especialmente com um só adulto a tomar conta!

Kate organiza uma caça ao tesouro para a festa de aniversários dos seis gémeos – os rapazes e as raparigas divididos em duas equipas para procurarem pistas pela cidade que os levem à sua festa. Com mais dois cachorrinhos para juntar à família, está garantida casa cheia