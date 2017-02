Desporto

O alemão Felix Brych vai arbitrar a receção do FC Porto à Juventus, na quarta-feira, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA no seu sítio oficial na Internet.

Brych, de 41 anos e internacional desde 2007, vai apitar uma equipa lusa pela segunda vez na temporada, depois de ter dirigido a vitória caseira do Nápoles frente ao Benfica, por 4-2, na fase de grupos da 'Champions'.

Na época passada, esteve no embate entre Portugal e Polónia, do Euro2016, no qual a equipa das 'quinas' selou a qualificação para as meias-finais, no desempate nas grandes penalidades (5-3), depois do empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.