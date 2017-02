Literatura

Mais de 80 escritores de renome de 13 nacionalidades participam num dos esperados eventos em torno do livro. Falamos do Correntes d’Escritas que começa amanhã, na Póvoa do Varzim e se prolonga até dia 25.

A 18ª edição do maior evento literário do País centra-se no Cine-Teatro Garrett, o ponto nevrálgico deste encontro. Contudo, vários outros espaços e escolas do concelho recebem um rico programa paralelo.

Durante cinco dias, difícil vai ser escolher entre mesas redondas, encontros entre escritores e alunos, lançamento de livros, sessões de poesia e conversas a dois, entre outros.

Esta edição conta com uma novidade intitulada D´Escritas 1 Dia, um projeto que reúne grupos de quatro autores que, em conjunto e durante um dia, vão passear por diferentes espaços da cidade, para criarem textos a serem posteriormente publicados.

Outra novidade da 18ª edição do evento, que não deixará ninguém indiferente, será a exposição presente nas montras dos estabelecimentos comerciais da Póvoa de Varzim.

Paralelamente, o Correntes d´Escritas conta com uma instalação arquitetónica, uma exposição de memórias gráficas, um estúdio de luz natural e a habitual Feira do Livro, instalada junto ao Cine-Teatro.