Documental

Trinta anos passados sobre a adesão de Portugal à CEE, acontecimento marcante da nossa história recente, e numa época em que o projeto europeu está a ser posto à prova, torna-se pertinente fazer um balanço deste processo em permanente evolução.

Produzida pela Vende-se Filmes, em Europa 30 pretende-se analisar não apenas as negociações diplomáticas, os antecedentes e os principais acontecimentos que marcaram a presença de Portugal na União Europeia, mas também o impacto da adesão nas várias dimensões da sociedade portuguesa (política, económica, social, cultural), com o recurso a dados objectivos, que ajudam a compreender as mudanças verificadas nestes últimos 30 anos.

Nesta série fomos ouvir os testemunhos de António Goucha Soares, António Lencastre Bernardo, António Mega Ferreira, António Vitorino, Augusto Mateus, Cândida Pinto, Cristina Santinho, Fernando Teixeira dos Santos, Francisco Assis, Francisco Seixas da Costa, Frei Bento Domingues, João Ferreira do Amaral, José Luís da Cruz Vilaça, José Pacheco Pereira, Maria de Sousa, Maria João Valente Rosa, Marisa Matias, Martin Schulz, Miguel Poiares Maduro, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ricardo Paes Mamede, Viriato Soromenho-Marques, Vítor Martins, entre outros, e muitos cidadãos comuns (de vários grupos sociais e faixas etárias).