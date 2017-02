SIC Radical

A SIC Radical e a Sigma 3 anunciam a 9ª Edição do CC Casting, exclusivamente para candidatas femininas, com idade mínima de 18 anos.

As inscrições estarão abertas de 6 a 24 de março, e podem ser feitas diretamente em www.sicradical.pt no período indicado.

O programa, emitido diariamente na SIC Radical e atualmente apresentado por João Paulo Sousa, Rita Camarneiro e Guilherme Fonseca, está á procura de uma nova apresentadora.

Depois do período de inscrições e da seleção das finalistas o CC Casting tem, a partir de 24 de abril, uma nova odisseia, cheia de desafios, surpresas, emoção e uma final apoteótica no dia 26 de julho, data em que será revelada a finalista vencedora desta 9ª edição.

Pode acompanhar toda a informação sobre o casting e as inscrições no site oficial em www.sicradical.pt e no Facebook oficial do ‘CC All Stars’.

O ‘CC All Stars’ tem emissão diária na SIC Radical, em direto, a partir das 16h50.