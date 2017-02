Dia 21

No dia 21 de fevereiro, o canal AMC estreia Ransom, um drama criminal que conta com Frank Spotnitz (The X-Files, The Man in the High Castle), vencedor de um Emmy e de um Globo de Ouro, como produtor executivo e cuja história é inspirada na vida de Laurent Combaltert, que juntamente com o seu parceiro, Marwan Mery, formam a melhor equipa de negociadores do mundo.