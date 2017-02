EUA

O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, assegurou hoje em Bruxelas que a administração de Donald Trump tem o "forte compromisso" de prosseguir a cooperação com a União Europeia, porque Estados Unidos e Europa "partilham os mesmos valores".

"Hoje é meu privilégio, em nome do Presidente [Donald] Trump, expressar o forte compromisso dos Estados Unidos em prosseguir a cooperação e a parceria com a União Europeia. Independentemente das nossas diferenças, os nossos dois continentes partilham a mesma herança, os mesmos valores, e acima de tudo, o mesmo objetivo : promover a paz e a prosperidade através da liberdade, da democracia e respeito pelo Estado de Direito, e nesses objetivos continuaremos comprometidos", disse.

Numa declaração à imprensa após um encontro com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, o vice-presidente disse ser intenção da nova administração norte-americana "aprofundar a parceria política e económica" e apontou a necessidade de cooperação no combate ao terrorismo, recordando os atentados de há cerca de um ano em Bruxelas.