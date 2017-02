Desporto

O Sporting de Braga considerou hoje que a responsabilidade dos acontecimentos antes e depois do jogo com o Benfica, domingo, da 22ª jornada da I Liga de futebol, deveu-se à "tremenda incapacidade revelada pelos dispositivos policiais".

"A imagem que resulta da organização do encontro sai desfocada pela gravidade dos acontecimentos ocorridos antes e depois do jogo e que o Sporting de Braga tem de imputar, muito diretamente, à tremenda incapacidade revelada pelos dispositivos policiais no controlo dos espaços e das operações", pode ler-se num comunicado da SAD minhota.

Segundo os responsáveis bracarenses, "a operação policial montada para o jogo de ontem (domingo) cometeu um erro crasso e imperdoável: foi reativa e não preventiva".