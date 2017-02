Actualidade

O Tribunal da Relação do Porto absolveu um homem de 29 anos que tinha sido condenado a uma multa de 400 euros pelo furto de algumas peças de roupa e de um colete policial no interior de uma esquadra da PSP no Porto.

O acórdão da Relação, a que a agência Lusa teve hoje acesso, vem dar razão à defesa do arguido que entendia que a decisão da primeira instância foi baseada em prova proibida.

O caso ocorreu na noite de 18 de fevereiro de 2015, quando o indivíduo alegadamente entrou na 6.ª Esquadra da PSP, nas Antas, e dirigiu-se ao vestiário, donde retirou um par de calças de ganga, um casaco de malha, uma 'sweatshirt' e um cinto, pertencentes a um agente da PSP, e ainda a chave da residência deste.