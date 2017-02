Actualidade

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, vai manter uma conversa por telefone com o primeiro-ministro, António Costa, na terça-feira, no quadro dos preparativos das "importantes" cimeiras da União Europeia previstas para o próximo mês de março.

Depois de ter anunciado, na conferência de imprensa diária de hoje da Comissão, que Juncker tem previstas para terça-feira duas chamadas telefónicas, com os chefes de Governo de Portugal e de Espanha, o porta-voz Alexander Winterstein precisou à agência Lusa que estes contactos "têm em vista as importantes reuniões de março, o Conselho Europeu e Roma".

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão encontrar-se em duas ocasiões no próximo mês, primeiro no habitual Conselho Europeu de março, agendado para os dias 09 e 10, em Bruxelas, e posteriormente em Roma, dia 25, por ocasião da celebração do 60.º aniversário dos Tratados de Roma.