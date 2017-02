Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se à Croácia entre 17 e 19 de maio, em visita oficial, de acordo com uma resolução disponível na página do parlamento.

"Sua Excelência o Presidente da República requereu, nos termos do n.º 1 do artigo 129.º e da alínea b) do artigo 163.º da Constituição, o assentimento da Assembleia da República para se deslocar à Croácia, em visita oficial, a convite do seu homólogo, entre os dias 17 e 19 do próximo mês de maio", refere o projeto, disponível na página da Internet da Assembleia da República.

Todas as deslocações ao estrangeiro do chefe de Estado têm de ter prévio assento do parlamento, de acordo com a Constituição.