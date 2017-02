Actualidade

O Teatro das Beiras, companhia profissional sediada na Covilhã, estreia na sexta-feira a peça "Rua da Alegria", uma criação original e na qual se exploraram os afetos na solidão e o relacionamento entre as pessoas em diferentes momentos da vida.

"Criámos a partir desta temática uma interpretação dos sentimentos únicos que experimentamos quando estamos sozinhos e a sua relação em diferentes faixas etárias", refere o Teatro das Beiras em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Com apresentação marcada para as 21:30, no auditório do Teatro das Beiras, esta produção apresenta a história "de um inesperado encontro entre dois estranhos vizinhos que habitam uma Rua da Alegria e um jovem rapaz que por ali passa todos os dias. Uma insólita rotina quotidiana que acabará por provocar uma série de acontecimentos inexplicáveis que transformará as suas vidas para sempre".