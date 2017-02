Actualidade

O FC Porto preparou hoje a receção de quarta-feira aos italianos da Juventus (19:45), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, na máxima força, apenas sem Rui Pedro, na equipa B.

A dois dias de receber à pentacampeã italiana em título, o técnico Nuno Espírito Santo pôde, assim, contar com todos os elementos do plantel no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

A próxima sessão de trabalho está agendada para terça-feira, às 18:00, no Estádio do Dragão