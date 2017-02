Novo Banco

O Lone Star disse hoje que continua empenhado em chegar a um acordo para comprar o Novo Banco, no dia em que o Banco de Portugal anunciou estar a negociar em exclusividade com este fundo norte-americano.

"Continuamos empenhados em chegar a um acordo final com o Banco de Portugal para apoiar o Novo Banco beneficiando, no longo prazo, os seus clientes, colaboradores, credores e a economia portuguesa em geral", afirmou Olivier Brahin, presidente do Lone Star para a Europa, citado numa nota à imprensa.

O Banco de Portugal anunciou hoje ter selecionado o fundo norte-americano Lone Star para uma "fase definitiva de negociações, em condições de exclusividade", no processo de venda da participação do Fundo de Resolução no Novo Banco.