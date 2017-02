Actualidade

A futebolista Mélissa Antunes, do Sporting de Braga, é uma das principais novidades nas escolhas do selecionador Francisco Neto para a Algarve Cup, num regresso à seleção das 'quinas' cinco anos depois.

A jogadora, que no mercado de inverno assinou pelo Sporting de Braga, proveniente do Santa Luzia, e que conta já com quatro golos em sete jogos, tinha disputado o seu último jogo pela seleção feminina em setembro de 2012, numa derrota por 2-0 diante da Dinamarca.

Para a Algarve Cup, que decorrerá de 01 a 08 de março, o técnico Francisco Neto fez regressar também as centrais Mónica Mendes e Diana Gomes e a avançada Carolina Mendes.