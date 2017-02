Actualidade

A exposição de obras de Amadeo Souza-Cardoso (1887-1918), patente no Museu do Chiado, em Lisboa, vai ter o horário prolongado até às 22:00, entre quinta-feira e sábado, penúltimo dia da mostra, anunciou hoje a entidade.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, a exposição irá encerrar no horário normal - às 18:00 - no domingo, dia 26 de fevereiro, último dia da exposição.

O prolongamento do horário, segundo o museu, deve-se à "grande afluência de público", que tem gerado filas, sobretudo aos fins de semana.