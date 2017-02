Actualidade

A população de elefantes no parque nacional Minkébé, no Gabão, diminuiu entre 78% e 81% nos últimos 10 anos, devido a caçadores furtivos em busca de marfim, segundo um estudo hoje divulgado.

O Parque Nacional Minkébé é uma das maiores reservas da África Central e situa-se no extremo noroeste do Gabão sendo considerado pelo Fundo Mundial de Proteção da Natureza como uma área a precisar de proteção.

"A nossa pesquisa sugere que mais de 25.000 elefantes do Parque Nacional Minkébé podem ter sido mortos por causa do marfim entre 2004 e 2014", disse John Poulsen, professor assistente de ecologia tropical, da Universidade Duke, de Durham, Estados Unidos (Carolina do Norte).