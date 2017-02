Actualidade

A agenda para a educação ambiental do Município de Leiria quer aumentar o grau de consciência da população nestas matérias, anunciou hoje a autarquia liderada por Raul Castro.

Com um amplo programa de atividades destinado ao público em geral e população estudantil, a decorrer até julho de 2017, a estratégia de educação ambiental do Município assenta na dinamização de atividades que se irão desenvolver em diferentes núcleos: no Centro de Interpretação Ambiental (CIA), nas escolas do concelho, no Centro Azul da praia do Pedrogão e na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em Leiria.

"Pretendemos, através do desenvolvimento de projetos e campanhas de sensibilização, aumentar o grau de consciência ambiental da população, alargar a participação da comunidade local na educação ambiental, dinamizar projetos escolares para a formação ambiental e fomentar boas práticas ambientais", afirmou Anabela Graça, vereadora da Educação, citada numa nota de imprensa.