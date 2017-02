Actualidade

A diretora regional de Cultura do Centro, Celeste Amaro, e o diretor do Museu de Conímbriga, Virgílio Correia, congratularam-se hoje com a passagem desta estrutura a Museu Nacional, realçando que na prática tal estatuto já é reconhecido pelo Estado.

"Fico muito satisfeita", declarou Celeste Amaro à agência Lusa, realçando a importância de a região Centro passar "a ter mais um museu nacional", em Condeixa-a-Nova, além dos museus Grão Vasco e Machado de Castro, em Viseu e Coimbra, respetivamente.

Na opinião da diretora regional de Cultura, o novo estatuto poderá trazer "algum impulso à dinâmica" do Museu Monográfico de Conímbriga, no distrito de Coimbra, e fazer com que "as pessoas retomem o gosto" de visitar a antiga cidade romana e as infraestruturas associadas.