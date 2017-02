Actualidade

A quantidade de água armazenada em meados de fevereiro em Portugal continental aumentou em todas as bacias hidrográficas, face a janeiro, anunciou hoje a Agência Portuguesa do Ambiente, com base no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.

"Relativamente ao fim do mês anterior [janeiro] verificou-se uma subida das disponibilidades em todas as bacias, sendo mais significativa nas bacias do Lima, Cávado, Ave, Douro, Ribeiras do Oeste e Guadiana", refere a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Segundo a APA, foi possível recolher informação através do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos de 58 albufeiras, num total de 60, sendo que "apenas oito mantêm volumes inferiores a 40%, o que responde a cerca de 14% das albufeiras avaliadas".