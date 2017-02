Actualidade

Museu Frei Manuel do Cenáculo vai passar a ser a designação do espaço museológico de Évora após a sua promoção a Museu Nacional, que está prevista para breve, revelou hoje fonte do gabinete do ministro da Cultura.

A mesma fonte disse à agência Lusa que o museu da cidade alentejana vai adotar o nome do seu fundador e antigo arcebispo de Évora, Frei Manuel do Cenáculo (1724-1815), por decisão do ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes.

A promoção do Museu de Évora a Museu Nacional e a consequente nova designação vão ser concretizadas "em breve", após a próxima reunião do Conselho Nacional de Cultura, que está marcada para quinta-feira, adiantou a fonte.