Autarquias, olivicultores e associações do setor deram hoje, em Tabuaço, o primeiro passo para criação da primeira Denominação de Origem Protegida (DOP) para o azeite produzido na região do Douro.

O presidente da Câmara de Tabuaço, distrito de Viseu, disse à agência Lusa que a certificação do azeite do Douro "é importantíssima para criar valor acrescentado na marca, no produto e em quem o produz" e poderá ajudar a "incrementar as vendas do azeite duriense".

A ideia passa por instituir uma DOP ou IGP (Indicação de Origem Protegida) "dar mais valor ao azeite" que é produzido no Douro. "Esta certificação é um passo gigantesco para o consumidor perceber que está perante um produto de excelência", frisou.