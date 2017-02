Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou hoje que concluiu no ano passado 253 processos de contraordenação, tendo aplicado coimas no valor de 965.704 euros, mais 51,5% do que em 2015.

"Durante o ano, foram instaurados 223 novos processos de contraordenação em que os arguidos foram acusados, designadamente, da prática de atos ilícitos relacionados com a violação de deveres de informação sobre períodos de fidelização, da deliberação da Anacom sobre os procedimentos de cessação dos contratos e de práticas comerciais desleais", refere o regulador, em mercado.

Em 2015, o valor registado das multas ascendeu a 637 mil euros.