O futebolista Adrien Silva sofreu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito e vai estar afastado da competição por um período entre seis a oito semanas, anunciou hoje o Sporting.

"Adrien Silva foi reavaliado pelo departamento médico do Sporting Clube de Portugal, liderado pelo Dr. Frederico Varandas, sendo o diagnóstico o de uma lesão do ligamento lateral interno do joelho direito. Tempo de recuperação expectável é de seis a oito semanas", refere o boletim clínico dos 'leões'.

O internacional português lesionou-se na vitória do Sporting frente ao Rio Ave, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da Liga portuguesa, tendo sido substituído, aos 81 minutos, por João Palhinha.