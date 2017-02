Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga revelou hoje que, depois dos incidentes no Sporting de Braga-Benfica, no domingo, para a I Liga de futebol, "a segurança do espetáculo foi garantida".

Num comunicado em que não responde diretamente ao Sporting de Braga, que hoje atribuiu a essa força policial a responsabilidade dos acontecimentos antes e depois do jogo com o Benfica, o Comando Distrital da PSP de Braga conta que, pelas 17:30, junto a um bar da zona envolvente do estádio, e "sem que nada o fizesse prever, eclodiram confrontos físicos entre adeptos dos dois clubes".

"A PSP, logo que deles tomou conhecimento, enviou para o local uma equipa de 'spotters' e uma equipa de intervenção rápida, tendo sido possível fazer cessar os confrontos e repor a normalidade, sem necessidade de intervenção de ordem pública", explica.