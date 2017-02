Actualidade

As crianças da escola EB2+3 de Corroios, no Seixal, que hoje deram entrada no hospital Garcia de Orta com suspeita de intoxicação alimentar e que já foram observadas "não inspiram cuidados", disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Catorze alunos da EB2+3 de Corroios, que se queixavam de náuseas e vómitos ao princípio da tarde, foram transportadas pelos Bombeiros Voluntários da Amora e do Seixal para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, mas, segundo fonte hospitalar, entre as crianças que já tinham sido observadas, não tinha sido detetado nenhum caso grave.

O Hospital Garcia de Orta não avança para já qualquer explicação sobre a origem do mau estar das crianças, todas com cerca de 10 anos.