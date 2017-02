Actualidade

A Segurança Social pagou em janeiro prestações de desemprego a 222.066 beneficiários, o que corresponde a menos 2.423 beneficiários (-1,6%) face a dezembro de 2016, foi hoje divulgado.

De acordo com dados estatísticos disponibilizados na página da Segurança Social na internet, no primeiro mês deste ano foram registados 222.066 beneficiários de prestações de desemprego, quando no último mês de 2016 estavam registados 224.489 beneficiários de prestações de desemprego.

Em relação a janeiro de 2016, o número de beneficiários de prestações de desemprego decresceu 15,3%.