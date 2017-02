Actualidade

As receitas turísticas em Portugal aumentaram 10,7% em 2016 face ao ano anterior, ultrapassando os 12.600 milhões de euros, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal e citados pela Secretaria de Estado do Turismo.

"As receitas da atividade turística de 2016 ascenderam aos 12.680 milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal divulgados hoje. Estes resultados significam um crescimento de 10,7% face ao ano de 2015, mais 1.200 milhões de euros, o que representa o maior crescimento absoluto dos últimos dez anos", afirma a Secretaria de Estado do Turismo em comunicado.

Para a Secretaria de Estado, "os meses nos quais a atividade turística registou maior subida foram outubro, novembro e dezembro, com 10,3, 10,8 e 10,7%, respetivamente, prova de que a aposta na oferta turística ao longo do ano está a ter resultados positivos".