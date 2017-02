Autárquicas

A candidata à Câmara de Lisboa e presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, desafiou hoje o autarca da capital, Fernando Medina (PS), a eliminar a taxa de proteção civil, dada a boa saúde das finanças municipais.

"Várias vezes tenho ouvido dizer que as finanças estão bem e que não é uma preocupação. Isso mesmo foi reiterado pelo doutor Fernando Medina e, por isso, aproveitei para lhe lançar um desafio: eliminar a taxa de proteção civil", afirmou Assunção Cristas aos jornalistas, após uma reunião de uma hora e meia com Fernando Medina, na Câmara de Lisboa.

Perante a insistência dos jornalistas sobre um eventual apoio do PSD à sua candidatura, já afastado pelo presidente social-democrata, Pedro Passos Coelho, Cristas acabou por dizer: "A porta está sempre aberta, mas nós estamos a trabalhar com o nosso foco, com a nossa estratégia, com muita tranquilidade, mas também definindo já com muita clareza vários temas que são relevantes e estarão no topo da nossa candidatura".