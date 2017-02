Actualidade

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Nova Iorque e em outras cidades dos Estados Unidos contra o Presidente norte-americano, Donald Trump, quando cumpre um mês de mandato.

A manifestação de Nova Iorque foi convocada para a frente do hotel de Donald Trump e alastrou-se por nove ruas, ao longo do Central Park.

A manifestação foi convocada por redes sociais com o lema "Não é meu Presidente", coincidindo com a celebração do Dia do Presidente, feriado nacional.