Actualidade

O grupo de trabalho parlamentar de Habitação quer fazer diligências para resolver a falta de luz elétrica no bairro da Torre, no concelho de Loures, onde vivem em barracas cerca de 70 famílias, disse hoje a coordenadora, Helena Roseta.

"Aquilo que podemos fazer, eventualmente, é diligências para ver se conseguimos que, nem que seja de uma forma provisória, concertada e negociada, a EDP forneça um contador elétrico, em que as pessoas se comprometam a pagar alguma coisa e que possam ter acesso à energia com segurança", afirmou à agência Lusa a coordenadora do grupo de trabalho parlamentar de Habitação, após uma visita ao bairro da Torre, que se encontra sem luz elétrica há quatro meses.

A 15 minutos de carro de Lisboa, no concelho de Loures, o bairro da Torre "ilustra bem a falta que está a fazer um programa nacional de realojamento", declarou a deputada Helena Roseta (PS), referindo que "as barracas não têm condições nenhumas".