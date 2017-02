Actualidade

O Marítimo e o Nacional empataram hoje 0-0, no jogo de fecho da 22.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite ao Marítimo fechar a ronda no sexto lugar, enquanto o Nacional é 17.º e penúltimo.

Com esta igualdade o Marítimo fecha a ronda na sexta posição com 33 pontos, menos três do que o Vitória de Guimarães, que é quinto e ocupa, para já, o último posto de acesso à Liga Europa.

O Nacional continua na penúltima posição, agora com 15 pontos, menos quatro do que o Moreirense, 16.º e primeira equipa situada acima da linha de despromoção.