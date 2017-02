Actualidade

Guardas malaios armados estão hoje a proteger o corpo de Kim Jong-Nam, o meio-irmão do líder norte-coreano, que foi assassinado na semana passada no aeroporto de Kuala Lumpur.

Uma coluna de quatro veículos entrou no hospital esta madrugada, com cerca de 30 membros das forças especiais malaias que garantiram a segurança na área antes de deixarem o local a meio da manhã.

O corpo de Kim Jong-nam - assassinado no dia 13 no aeroporto de Kuala Lumpur - tem estado no centro de um conflito diplomático entre Pyongyang e a Malásia, depois de a Coreia do Norte insistir que seja devolvido e de se ter oposto à autópsia.