Actualidade

O banco HSBC anunciou hoje que os seus lucros em 2016 caíram 82% em relação ao ano anterior, justificando as perdas com "acontecimentos políticos e económicos largamente imprevisíveis".

Os lucros líquidos de 2,48 mil milhões de dólares (2,34 mil milhões de euros) representam uma acentuada descida em relação aos 13,52 mil milhões de dólares (12,78 mil milhões de euros) de 2015, com o presidente do grupo Douglas Flint a dizer que as mudanças geopolíticas contribuíram para "condições voláteis do mercado financeiro".

"Destacamos a ameaça do populismo e o impacto nas opções políticas nas próximas eleições europeias, possíveis medidas protecionistas da nova administração norte-americana com impacto no comércio global, incertezas no Reino Unido e na União Europeia à medida que começam as negociações do 'brexit'", disse Flint, num comunicado enviado à bolsa de Hong Kong.