Actualidade

A Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, vai apresentar na terça-feira uma aplicação que permite aos cidadãos acompanharem as ocorrências que denunciem junto dos serviços e serem avisados quando estas estiverem resolvidas.

A aplicação, com o nome da freguesia, já está disponível para dispositivos móveis 'android' e 'iOS' e permite consultar os serviços da freguesia, georreferenciar pedidos de intervenção no espaço público, conhecer locais e alertar para ocorrências no espaço público.

Apesar de não ser a primeira plataforma do género criada para Lisboa, o presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, apontou à agência Lusa que a plataforma é "moldada às necessidades" desta autarquia.