Um distrito da região do Xinjiang, no extremo noroeste da China, está a exigir a todos os veículos que instalem um sistema de localização em tempo real, como o GPS, parte de uma campanha contra o terrorismo.

A polícia de trânsito de Bayingolin anunciou a nova regra no domingo, após milhares de polícias fortemente armados terem desfilado na capital do Xinjiang, Urumqi, e funcionários do Partido Comunista Chinês prometerem reforçar o combate contra separatistas e militantes islâmicos.

Os veículos em Bayingolin vão utilizar o sistema de satélite chinês Beidou, lançado nos últimos anos para reduzir a dependência da China no GPS, um sistema com base nos Estados Unidos.