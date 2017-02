Actualidade

A investigação à morte do meio-irmão do líder norte-coreano está a ser conduzida de forma imparcial, garantiu hoje o embaixador malaio em Pyongyang, rejeitando acusações da Coreia do Norte de que a investigação é politicamente motivada.

Mohamad Nizan Mohamad falou em Pequim, quando estava a caminho da Malásia, para onde foi chamado após a morte, na semana passada, de Kim Jong-nam.

Tudo indica que Kim foi envenenado no aeroporto internacional de Kuala Lumpur e a polícia já deteve quatro pessoas por suspeitas de envolvimento no crime, com documentos da Coreia do Norte, Malásia, Indonésia e Vietname, incluindo as duas mulheres que abordaram Kim no dia 13 no aeroporto.