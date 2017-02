Actualidade

Paris e a região envolvente perderam 1,5 milhões de turistas em 2016 após os atentados no final de 2015, anunciou hoje a comissão regional do turismo, destacando a quebra, em particular, dos visitantes chineses e japoneses.

A diminuição resultou numa perda estimada em 1,3 milhões de euros, de acordo com dados anuais da comissão.

Com quase 31 milhões de entradas nos hotéis em 2016, as idas à região parisiense caíram 4,7% em comparação a 2015, devido à descida dos visitantes internacionais (menos 8,8%).