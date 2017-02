Actualidade

A Galp Energia obteve em 2016 um resultado líquido ajustado de 483 milhões de euros, uma redução de 24% face aos 639 milhões alcançados no período homólogo de 2015, anunciou hoje a petrolífera.

Em comunicado ao mercado, a Galp Energia informou hoje que em 2016 o resultado líquido totalizou os 483 milhões de euros, menos 156 milhões do que no período homólogo, adiantando que "o impacto dos eventos não recorrentes, incluindo imparidades, foi de 324 milhões de euros".

No último ano, a produção total de petróleo e gás natural registou um aumento de 48% face a 2015, o que se deveu à maior contribuição do pré-sal brasileiro com a entrada em produção de duas novas unidades (FPSO) - Cidade de Maricá e Cidade de Saquarema e o ramp-up (reforço) de outras das seis já ali instaladas.