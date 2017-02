Actualidade

A causa da morte de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano, que morreu na semana passada, ainda está por determinar, de acordo com as autoridades malaias.

A autópsia não mostrou sinais de ataque cardíaco nem há vestígios de ferimentos causados por perfurações no corpo, indicou o diretor geral de saúde da Malásia, Noor Hisham Abdullah.

Questionado sobre se há indícios de que tenha sido envenenado, Noor Hisham disse que amostras foram encaminhadas para especialistas que podem determinar melhor a causa da morte.