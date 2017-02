Actualidade

Marine Le Pen, candidata da extrema-direita às presidenciais francesas recusou-se hoje a usar o véu imposto às mulheres no encontro com o mufti de Beirute.

Momentos antes da reunião, elementos do gabinete do grande mufti da capital do Líbano mostrou um véu a Marine Le Pen mas a líder da Frente Nacional disse que não necessitava.

"A mais alta autoridade sunita do mundo não me fez essa exigência. Por isso não vejo que tenha qualquer razão para ... Mas não é grave, transmita ao grand mufti os meus respeitos mas não me vou tapar", disse Marine Le Pen.